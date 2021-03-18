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В Хмельницкой области военный грузовик попал в ДТП, фото: Национальная полиция
Военный грузовик сгорела из-за ДТП на Хмельниччине — есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n151950-voennyy-gruzovik-sgorela-iz-za-dtp-na-hmelnichchine-est-pogibshie-foto-video.htmlРакурс
Смертельное ДТП с военным грузовиком «КамАЗ» произошло в Хмельницкой области сегодня, 18 марта, около 17.00.
На трассе «Стрый — Кировоград — Знаменка» между селами Поляны и Копачовка Волочисского района военный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Audi. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
В результате столкновения произошло возгорание автомобилей, — отмечают в полиции.
В результате ДТП погибли два человека из Audi. Водитель грузовика, 39-летний житель Львова, и пассажир, по предварительным данным, травм не получили.
Местные СМИ отмечают, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в грузовик.
Напомним, в январе на Яворивском полигоне перевернулся военный грузовик «КрАЗ». В результате пострадали 13 военных.
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