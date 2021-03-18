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Ракурс
В Хмельницкой области военный грузовик попал в ДТП, фото: Национальная полиция

Военный грузовик сгорела из-за ДТП на Хмельниччине — есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

18 мар 2021, 23:48
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Смертельное ДТП с военным грузовиком «КамАЗ» произошло в Хмельницкой области сегодня, 18 марта, около 17.00.

На трассе «Стрый — Кировоград — Знаменка» между селами Поляны и Копачовка Волочисского района военный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Audi. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей, — отмечают в полиции.

В результате ДТП погибли два человека из Audi. Водитель грузовика, 39-летний житель Львова, и пассажир, по предварительным данным, травм не получили.

Местные СМИ отмечают, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в грузовик.

В Хмельницкой области военный грузовик попал в ДТП, фото: Национальная полиция


Напомним, в январе на Яворивском полигоне перевернулся военный грузовик «КрАЗ». В результате пострадали 13 военных.

Источник: Ракурс


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