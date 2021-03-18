В Хмельницкой области военный грузовик попал в ДТП, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n151950-voennyy-gruzovik-sgorela-iz-za-dtp-na-hmelnichchine-est-pogibshie-foto-video.html

Ракурс

Смертельное ДТП с военным грузовиком «КамАЗ» произошло в Хмельницкой области сегодня, 18 марта, около 17.00.

На трассе «Стрый — Кировоград — Знаменка» между селами Поляны и Копачовка Волочисского района военный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Audi. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей, — отмечают в полиции.

В результате ДТП погибли два человека из Audi. Водитель грузовика, 39-летний житель Львова, и пассажир, по предварительным данным, травм не получили.

Местные СМИ отмечают, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в грузовик.

Напомним, в январе на Яворивском полигоне перевернулся военный грузовик «КрАЗ». В результате пострадали 13 военных.