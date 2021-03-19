Курс долара. Фото: Istock

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Ракурс

Курс долара в Україні на сьогодні, 19 березня, продовжує обвалюватися другий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 27,68 грн за дол.

Курс знизився на одну копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.





Курс долара на міжбанку за станом на 10.00 18 березня у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на дві копійки до 27,71 грн за дол., курс купівлі до 27,70 грн за дол. Загалом четвер на валютному ринку пройшов спокійно. Покупці та продавці шукали компроміс щодо курсу й особливих перекосів між попитом і пропозицією не було.

Під час виходу великих покупців спекулянти сподівалися розколихати курс, але в цей момент на торгах з’являлися і відповідні за обсягами пропозиції продавців. Це рубало під корінь всі надії спекулянтів на збільшення курсових коливань. Вже до опівдня вони зрозуміли, що їм ловити нічого, і перестали вчиняти спроби «розгойдати» курс.

На міжбанку спостерігався унікальний прецедент, коли довідковий курс Нацбанку на 12.00, і офіційний курс на 19 березня склав одну й ту саму величину — 27,68 грн. Нацбанк за такої ситуації на міжбанку участі в торгах не брав.

Увесь період сесії попит і пропозиція на міжбанку були приблизно рівними. Тому з ранкових 27,70/27,75 дол. на 11.00 трохи просів — до 27,67/27,69 грн. А потім він надовго закріпився у вузькому коридорі 27,67−27,69 практично до 15.00. Вже з обіду угод ставало дедалі менше і ближче до кінця сесії ринок зовсім спорожнів. На одиничних угодах на 16:00 долар остаточно закріпився на рівні 27,68/27,70 гривень і перебував на цій позначці вже до завершення торгів.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американський долар в Україні зросте в ціні до кінця 2021 року. Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс на рівні 29 грн 50 коп. Таких значень курс досягне наприкінці року. Експерти вважають, що у 2022 році курс зросте до 30 грн за 1 дол., у 2023 та 2024 роках — до 31 грн за 1 дол.