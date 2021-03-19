Чи закриватимуть нові області на карантин, розповіли у Зеленського

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Як діятиме жорсткий карантин в Україні, розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, рішення про запровадження більш жорстких обмежень в областях у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції ухвалює місцева влада.

У Києві зараз погано. Івано-Франківщина, Вінниччина, Житомирщина, Закарпаття закриті. А, наприклад, у Дніпропетровській області чи в Харківській є вільні місця у лікарнях — 30% зайнятості ліжок, — заявив заступник очільника Банкової в телеефірі програми «Право на владу».

За словами Тимошенка, у цьому випадку відсутня потреба «зачиняти» регіон на жорсткий карантин. Окрім цього, він пояснив, чому влада обрала саме таку стратегію боротьби з COVID-19.

Місцева влада краще бачить, що відбувається на території… На Івано-Франківщині три тижні тому були зайняті 82% ліжко-місць. Додається 450 ліжок, а відсоток не падає - як було 82%, так і є. Додається ще 350 ліжок, а відсоток на тому ж рівні. Це набагато небезпечніше, ніж восени, коли закривалося все (на локдаун. — ред.), — наголосив чиновник.

Він також не виключив посилення карантинних обмежень і на Київщині. На його думку, українській медичній системі важко впоратися з різким збільшенням кількості нових хворих, тому є необхідність запроваджувати обмежувальні заходи у тих регіонах, де ситуація складна.

Щодня в Офісі президента, Міністерстві охорони здоров’я ми працювали над тим, щоб з’являлися додаткові ліжка і додатковий кисень, — додав Тимошенко.



Окрім цього, він закликав українців дотримуватися карантинних вимог і носити маски.

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні з початку пандемії підтвердили у 1,519 млн громадян. Добовий приріст станом на ранок 19 березня становить 15 тис. 850 нових інфікованих — це найбільший показник цьогоріч.