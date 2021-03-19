Суворий локдаун запроваджують у низці міст України. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин посилюють в Україні через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Запровадження нокдауну передбачає не лише закриття ТРЦ, ресторанів та кінотеатрів, але й заборону масових заходів. Змін зазнає і навчальний процес — у деяких областях оголосили канікули, в низці регіонів переходять на дистанційне навчання. Про це 19 березня повідомляє Telegram-канал «Украина сейчас».

Локдаун у Києві розпочинається з 20 березня та триватиме до 9 квітня. У цей період не працюватимуть ТРЦ, а масові заходи будуть заборонені. Кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс. Після канікул школярі продовжать навчання дистанційно. Крім того, жорсткі обмеження можуть ввести і в Київській області.

У Харкові з 22 березня розпочинаються шкільні канікули, в області учні вже відпочивають з 18 березня. В області заборонили проведення масових заходів, роботу спортзалів і фітнес-центрів, а в Харкові поки не планують посилювати карантин.

У Львові з сьогоднішнього дня по 28 березня закрили заклади громадського харчування, які працюють лише на виніс. Не працюють ТРЦ, а масові заходи заборонені. Дітей 1−4 класів відправили на канікули, старшокласники навчаються на дистанційці. В області посилили карантин з 19 по 29 березня. На Львівщині рекомендували закрити ТРЦ та інші розважальні заклади, заклади громадського харчування.

У Миколаєві учні 5−11 класів навчаються дистанційно, а учні 1−4 класів продовжують відвідувати школу. З 22 березня по 3 квітня всі школи Миколаєва підуть на канікули.

Влада Полтави вирішила закрити театри, музеї, бібліотеки й скасовувати концерти. В Ужгороді з 16 по 26 березня школярі навчаються дистанційно, на онлайн-навчання у Вінницькій області школи були переведені ще з 16 березня. В Одесі з 22 по 26 березня школярі підуть на канікули. Крім цього, жорсткі обмеження продовжують діяти в регіонах червоної зони — Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що рішення про запровадження більш жорстких обмежень в областях у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції ухвалює місцева влада.