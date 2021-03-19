Агресія РФ зруйнувала лад у Європі — президент Литви у Раді говорив українською

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Президент Литви Гітанас Наусєда 19 березня виступив у Верховній Раді перед народними депутатами. Наусєда звертався до присутніх українською мовою. Він наголосив, що Литва підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та вітає ініціативу Києва щодо «Кримської платформи».

Виступ Наусєда Рада зустріла оплесками. Високий гість звернувся до українців:

Дорогі брати і сестри українці! Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено… Ми завжди можемо спиратися на своє спільне минуле. 30 років тому, коли Литва боронила свою свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці поспішали на допомогу пліч-о-пліч із героями нашої свободи. І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності.

Президент дружньої країни також згадав спільні сторінки історії.

Багато століть до того ми були поруч один із одним і навіть мали спільну державу. Ми торгували, вели культурний обмін, чинили опір спільному ворогу. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості: пошану до верховенства права, свободу людей і демократії, — зазначив Наусєда.

У своєму виступі він згадав про переможця битви під Оршею Костянтина Островського і героя Хотина Яна Кароля Ходкевича.

Хоча минуло сім років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим — це Україна. Ми суворо засуджуємо незаконну анексію Росії, виступаємо за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, — резюмував Наусєда.



Далі президент Литви продовжив свою промову литовською мовою.