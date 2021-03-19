Запрет книги «Дело Василия Стуса» отменил суд

Справа Василя Стуса. Фото: УП

https://racurs.ua/n151980-zapret-knigi-delo-vasiliya-stusa-otmenil-sud.html

Ракурс

«Дело Василия Стуса», книга историка Вахтанга Кипиани, отныне будет свободно продаваться в магазинах. Киевский апелляционный суд 19 марта частично удовлетворил апелляционную жалобу о запрете книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани, которая вышла в издательстве Vivat.

Решение Дарницкого районного суда города Киева от 19 октября 2020 года о запрете распространения книги отныне отменено. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

В пятницу, 19 марта, Киевский апелляционный суд провел заседание по рассмотрению апелляции по делу по иску Виктора Медведчука к Вахтанга Кипиани и ООО «Издательство» Виват «, ООО» Юнисофт" о защите личных прав путем признания информации, представленной в книге — неправдивой, и запрета на ее распространение.

Отметим, что во время заседания проходили судебные дебаты. В то же время ни Медведчук, ни его адвокат Игорь Кириленко не прибыли в суд. Судья решил проводить заседание без представителя ответчика, поскольку последний был должным образом проинформирован о дате заседания.

Свою победу прокомментировал сам автор книги, Вахтанг Кипиани.

Напомним, ранее мы сообщали, что книга «Дело Василия Стуса» вышла в издательстве Vivat в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей. В частности, в книге упоминается нардеп Виктор Медведчук, который в то время был адвокатом Стуса на суде.