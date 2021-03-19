Россия вывела все свои субмарины в Черное море

Российские субмарины. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n151977-rossiya-vyvela-vse-svoi-submariny-v-chernoe-more.html

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Российская Федерация впервые в истории вывела все подводные лодки Черноморского флота на боевые задания в море.

Какие задачи выполняют субмарины — не уточняется. Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».

Старший офицер бригады подводных лодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин заявил, что это — беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире впервые. Он добавил, что все шесть подводных лодок выполняют различные задачи в море.

Отметим, что на это же время в Черном море запланированы международные учения НАТО «Sea Shield 21», за организацию которых отвечает Румыния. В них примут участие 2,4 тысячи военных из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции.

Напомним, ранее мы сообщали, что командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа считает, что перед Украиной стоит задача предупреждения агрессии со стороны России путем новых технологий. Также, по его словам, Москва превратила аннексированный Крым на свою самую мощную военную базу.