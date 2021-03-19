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Ракурс
Російські субмарини. Фото: РИА Новости

Росія вивела всі свої субмарини у Чорне море

19 бер 2021, 13:01
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Російська Федерація вперше в історії вивела всі підводні човни Чорноморського флоту на бойові завдання в морі.

Які саме завдання виконують субмарини — не уточнюється. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

Старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан 1 рангу Анатолій Варочкін заявив, що це — безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав. За його словами, такий формат бойового чергування практикується у світі вперше. Він додав, що всі шість підводних човнів виконують різні завдання в морі.


Зауважимо, що на цей самий час в Чорному морі заплановані міжнародні навчання НАТО «Sea Shield 21», за організацію яких відповідає Румунія. У них візьмуть участь 2,4 тисячі військових з Болгарії, Греції, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Румунії, США та Туреччини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа вважає, що перед Україною стоїть завдання попередження агресії з боку Росії шляхом нових технологій. Також, за його словами, Москва перетворила анексований Крим на свою найпотужнішу військову базу.

Джерело: Ракурс


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