Врачи валятся с ног — Кличко с COVID-больницы

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COVID-больницу в Киеве посетил мэр столицы Виталий Кличко. Он также сообщил во время онлайн-брифинга в пятницу, что заполненность коек в коммунальных медучреждениях города превышает 74%.

За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирусной инфекцией. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки, — отметил Кличко.

Всего в стационарах больниц Киева лечатся 3 тыс. 453 больных коронавирусной инфекцией (в том числе 32 детей).

2 тыс. 433 пациентов — в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2 тыс. 852 человека. Под аппаратами ИВЛ — 53 больных, — отметил мэр.

Кличко добавил, что сейчас больше стали болеть молодые киевляне. Многие пациенты — 30−40-летние жители столицы.

За прошедшие сутки в столице обнаружили 1 тыс. 210 больных COVID-19. Умерли 24 человека. Врачи, с которыми общался мэр, отметили, что проводят на работе большую часть своего времени и «просто валятся с ног».

Напомним, среди тех, кто заболел в Киеве по состоянию на 19 марта: 691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет и 28 девочек от одного до 17 лет. А также 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 29 мальчиков от одного до 17 лет. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 302, в Днепровском — 201, и в Деснянском районе — 184 случая.