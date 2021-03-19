Лікарі валяться з ніг — Кличко з COVID-лікарні

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COVID-лікарню у Києві відвідав мер столиці Віталій Кличко. Він також повідомив під час онлайн-брифінгу у п’ятницю, що заповненість ліжок у комунальних медзакладах міста перевищує 74%.

За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на коронавірусну хворобу. Зокрема й тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки, — наголосив Кличко.

Загалом у стаціонарах лікарень Києва лікуються 3 тис. 453 хворих на коронавірусну інфекцію (зокрема й 32 дітей).

2 тис. 433 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2 тис. 852 особи. Під апаратами ШВЛ — 53 хворих, — зауважив мер.

Кличко додав, що нині більше почали хворіти молоді кияни. Чимало пацієнтів — це 30−40-річні мешканці столиці.

За минулу добу в столиці виявили 1 тис. 210 хворих на COVID-19. Померло 24 особи. Лікарі, з якими спілкувався міський голова, зазначили, що проводять на роботі більшість свого часу й «просто валяться з ніг».

Нагадаємо, серед тих, хто захворіли у Києві станом на 19 березня: 691 жінка віком від 18 до 93 років і 28 дівчаток від одного до 17 років. А також 462 чоловіки віком від 18 до 93 років і 29 хлопчиків від одного до 17 років. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 302, в Дніпровському — 201, та в Деснянському районі — 184 випадки.