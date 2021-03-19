П’ять “червоних” і 12 “помаранчевих” — МОЗ оновило карантинні зони

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Зони карантину в Україні оновило 19 березня Міністерство охорони здоров’я, зважаючи на дані поширення коронавірусу в регіонах. Як повідомляє МОЗ, Київ, який з 20 березня запроваджує жорсткий карантин, потрапив до «червоної» зони.

Окрім столиці, «червоними» досі залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області.

До «помаранчевої» зони карантину віднесли 12 областей — Київську, Кіровоградську, Вінницьку, Донецьку, Одеську, Сумську, Львівську, Миколаївську, Херсонську, Хмельницьку, Тернопільську та Черкаську.

Усі інші регіони України перебувають у «жовтій» зоні карантину.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили саме у Києві. Загалом в країні коронавірусну інфекцію підтвердили у понад 15,8 тис. осіб. Найбільший добовий приріст хворих спостерігається у Києві та на Львівщині — понад 1,2 тис.

16 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав умову запровадження локдауну в Україні — для цього мають «почервоніти» понад 50% областей.