Науседа. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n151970-proekt-vplyvu-rosiyi-boykotuvaty-elektryku-belaes-zaklykav-prezydent-lytvy.html

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Гітанас Науседа, президент Литви, закликав українську владу та українців не споживати електроенергію з Білоруської АЕС, оскільки це — проект Росії для розширення свого впливу.

Побудувавши цю АЕС, росіяни піддали ризику життя жителів регіону. Про це президент Литви заявив під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 19 березня.

За його словами, зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України.

Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Сьогодні прошу привселюдно попросити владу та український народ підтримати позицію стосовно БелАЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці, — закликав президент Литви.



Лідер Литви додав, що синхронізація електромереж з країнами ЄС, до якої зараз рухається Україна, дозволить позбавитися російського енергетичного впливу у регіоні, а також зменшити шкоду від російського «Північного потоку».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь стає ядерною державою після відкриття атомної електростанції, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко. Лукашенко відвідав Білоруську атомну електростанцію й назвав її запуск історичною подією. Перед цим глава держави попередньо оглянув територію БелАЕС з вертольота.