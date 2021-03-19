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Ракурс
Науседа. Фото: Фокус

Проект впливу Росії — бойкотувати електрику БелАЕС закликав президент Литви

19 бер 2021, 11:46
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Гітанас Науседа, президент Литви, закликав українську владу та українців не споживати електроенергію з Білоруської АЕС, оскільки це — проект Росії для розширення свого впливу.

Побудувавши цю АЕС, росіяни піддали ризику життя жителів регіону. Про це президент Литви заявив під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 19 березня.

За його словами, зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України.

Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Сьогодні прошу привселюдно попросити владу та український народ підтримати позицію стосовно БелАЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці, — закликав президент Литви.


Лідер Литви додав, що синхронізація електромереж з країнами ЄС, до якої зараз рухається Україна, дозволить позбавитися російського енергетичного впливу у регіоні, а також зменшити шкоду від російського «Північного потоку».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь стає ядерною державою після відкриття атомної електростанції, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко. Лукашенко відвідав Білоруську атомну електростанцію й назвав її запуск історичною подією. Перед цим глава держави попередньо оглянув територію БелАЕС з вертольота.

Джерело: Ракурс


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