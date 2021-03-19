На хабарі в 1,4 млн грн упіймали голову ОТГ Київщини, фото — Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n151969-na-habari-v-1-4-mln-grn-vid-zabudovnykiv-upiymaly-golovu-otg-kyyivschyny-foto.html

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На великому хабарі прокуратура упіймала голову ОТГ в Київській області. Його підозрюють у виділенні землі під забудову за гроші.

Слідство припускає, що голова територіальної громади Київської області і його заступник вимагали від представників місцевого бізнесу хабар за виділення 12 гектарів землі і підписання договорів.

Передбачалося, що ця земля буде використовуватися для будівництва багатоповерхових будинків, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Представники бізнесу платили ці гроші за перемогу в аукціоні, а також за зниження оціночної вартості цих об'єктів. Прокуратура заявляє, що у кількох посадовців ОТГ знайшли 30 тис. дол. Зараз правоохоронці перевіряють законність отримання цих грошей.