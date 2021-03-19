На взятке в 1,4 млн грн поймали голову ОТО Киевщины, фото — Офис генпрокурора

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На крупной взятке прокуратура поймала главу ОТО в Киевской области. Его подозревают в выделении земли под застройку за деньги.

Следствие предполагает, что председатель территориальной общины Киевской области и его заместитель требовали от представителей местного бизнеса взятку за выделение 12 гектаров земли и подписание договоров.

Предполагалось, что эта земля будет использоваться для строительства многоэтажных домов, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Представители бизнеса платили эти деньги за победу в аукционе, а также за снижение оценочной стоимости этих объектов. Прокуратура заявляет, что у нескольких должностных лиц ОТО нашли 30 тыс. долл. Сейчас правоохранители проверяют законность получения этих денег.