Чиновник НАН Украины погорел на взятке. Фото: СБУ

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Взятку требовал заместитель директора одного из киевских институтов Национальной академии наук.

Доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя и взамен обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы. Об этом 10 марта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение чиновником первой части взятки. Самого же фигуранта задержали в кабинете после того, как он получил вторую часть неправомерной выгоды. Также чиновник требовал от коммерсанта ежеквартально платить 50 тыс. грн. Деньги должны были выплачиваться в течение действия долгосрочного договора аренды, а сам договор был заключен незаконно.

Сейчас по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева проводятся обыски. Также решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, в январе 2021 года правоохранители разоблачили коррупцию в Национальном агентстве по аккредитации Украины. Первого заместителя и советника директора НААУ задержали на взятке, поскольку они ввели коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации.