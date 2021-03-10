Посадовець НАН України погорів на хабарі. Фото: СБУ

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Хабар вимагав заступник директора одного з київських інститутів Національної академії наук.

Доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця й натомість обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці. Про це 10 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби задокументували отримання чиновником першої частини хабаря. Самого ж фігуранта затримали в кабінеті після того, як він отримав другу частину неправомірної вигоди. Також посадовець вимагав від комерсанта щоквартально сплачувати 50 тис. грн. Гроші повинні були виплачуватися впродовж дії довготривалого договору оренди, а сам догорів був укладений незаконно.

Наразі за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва проводяться обшуки. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, у січні 2021 року правоохоронці викрили корупцію в Національному агентстві з акредитації України. Першого заступника та радника директора НААУ затримали на хабарі, оскільки вони запровадили корупційний механізм у сфері надання дозвільної документації.