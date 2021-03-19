Науседа. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n151970-eto-proekt-vliyaniya-rossii-boykotirovat-elektriku-belaes-prizval-prezident-litvy.html

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Гитанас Науседа, президент Литвы, призвал украинскую власть и украинцев не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, поскольку это — проект России для расширения своего влияния.

Построив эту АЭС, россияне подвергли риску жизни жителей региона. Об этом президент Литвы заявил во время выступления в Верховной Раде сегодня, 19 марта.

По его словам, растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины.

Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию относительно БелАЕС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце, — призвал президент Литвы.



Лидер Литвы добавил, что синхронизация электросетей со странами ЕС, к которой сейчас движется Украина, позволит избавиться российского энергетического влияния в регионе, а также уменьшить вред от российского «Северного потока».

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь становится ядерной державой после открытия атомной электростанции, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию и назвал ее запуск историческим событием. Перед этим глава государства предварительно осмотрел территорию БелАЕС с вертолета.