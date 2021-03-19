Пять «красных» и 12 «оранжевых» — Минздрав обновил зоны карантина

https://racurs.ua/n151972-pyat-krasnyh-i-12-oranjevyh-minzdrav-obnovil-zony-karantina-infografika.html

Ракурс

Зоны карантина в Украине обновило 19 марта Министерство здравоохранения, учитывая данные распространение коронавируса в регионах. Как сообщает Минздрав, Киев, который с 20 марта вводит жесткий карантин, попал в «красную» зону.

Помимо столицы, «красными» до сих пор остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.

В «оранжевую» зону карантина отнесли 12 областей — Киевскую, Кировоградскую, Винницкую, Донецкую, Одесскую, Сумскую, Львовскую, Николаевскую, Херсонскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Черкасскую.

Все остальные регионы Украины находятся в «желтой» зоне карантина.

Напомним, в Украине за минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружили именно в Киеве. В целом по стране коронавирусную инфекцию подтвердили у свыше 15,8 тыс. человек. Наибольший суточный прирост больных наблюдается в Киеве и во Львовской области — более 1,2 тыс.

16 марта министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие введения локдауна в Украине — для этого должны «покраснеть» более 50% областей.