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Пять «красных» и 12 «оранжевых» — Минздрав обновил зоны карантина

Пять «красных» и 12 «оранжевых» — Минздрав обновил зоны карантина (ИНФОГРАФИКА)

19 мар 2021, 12:01
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Зоны карантина в Украине обновило 19 марта Министерство здравоохранения, учитывая данные распространение коронавируса в регионах. Как сообщает Минздрав, Киев, который с 20 марта вводит жесткий карантин, попал в «красную» зону.

Помимо столицы, «красными» до сих пор остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.

В «оранжевую» зону карантина отнесли 12 областей — Киевскую, Кировоградскую, Винницкую, Донецкую, Одесскую, Сумскую, Львовскую, Николаевскую, Херсонскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Черкасскую.

Все остальные регионы Украины находятся в «желтой» зоне карантина.

Напомним, в Украине за минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружили именно в Киеве. В целом по стране коронавирусную инфекцию подтвердили у свыше 15,8 тыс. человек. Наибольший суточный прирост больных наблюдается в Киеве и во Львовской области — более 1,2 тыс.


16 марта министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие введения локдауна в Украине — для этого должны «покраснеть» более 50% областей.

Источник: Ракурс


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