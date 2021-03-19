Редкостный снежный торнадо в США попал на видео. Скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n151976-redkostnyy-snejnyy-tornado-v-ssha-popal-na-video.html

Ракурс

Танец «снежного дьявола» наблюдали американцы в штате Монтана.

Очевидцам удалось снять на видео необычный снежный торнадо. Снявший кадры Мэтт Эйхельбергер рассказал журналистам, что его встреча с метеорологическим явлением произошло 16 марта во время поездки в Биг-Скай. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Storyful Rights Management.

По информации Geography Realm, снежные торнадо возникают при определенных погодных условиях, когда резкие порывы ветра сбивают сухой снег, образуя вихрь.

Создать идеальную среду для снежного торнадо может движение полосы холодного воздуха над более теплой поверхностью. Воздух, поднимающийся с поверхности, пронизывает холодный слой, создавая восходящий поток, который может вращаться. Вращение поднимает снег и таким образом образуется танцующий «снежный дьявол». Такие торнадо, по словам специалистов, встречаются очень редко.

Напомним, в Аргентине местные жители стали свидетелями необычного «торнадо», которое на самом деле оказалось гигантским роем комаров, который взлетал в небо и образовал похожую на воронку торнадо.