Черепахи. Фото: Istock

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Странные «хороводы» и «кружения» животных удалось заметить исследователям из Токийского университета.

В прибережных водах они плавают от места размножения и снова возвращаются. Об этом сообщает Naked science.

Одна из сотрудниц университета обратила внимание на подобные движения во время наблюдения за навигацией зеленых черепах у побережья Мохели, одного из островов Коморских островов в Индийском океане, и японского острова Чичидзима в Тихом океане.





Она заметила, что животные отплывают от места размножения и потом снова возвращаются. Таким образом, черепахи проплывали до 76 кругов, каждый из которых занимал 16−20 секунд.

Сначала исследовательница подумала, что метки слежения сломались, и сообщила об этом коллегам. Но во время наблюдений стало понятно, что по такой же траектории часто плавают тигровые и китовые акулы, клюворылы, антарктические морские котики и королевские пингвины.

Копнув глубже, ученым удалось зафиксировать 272 случая «кружения» у тигровых акул. Рыбы могли сделать подряд от двух до 30 кругов, плавая примерно на одной глубине. В среднем диаметр каждого круга составлял 9,4 метра, а продолжительность вращения — пять с половиной минут. Такое поведение связано с охотой. Другое объяснение этому необычному явлению — навигация.

Напомним, ранее мы сообщали, что черноногого хорька, который до недавнего времени считался вымершим, успешно клонировали в США. Американские ученые показали результат своей работы — из замороженных клеток редкого животного, которое жило свыше 30 лет назад, они создали самку хорька по имени Элизабет Энн.