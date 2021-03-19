Черепахи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151975-krujlyaty-u-vodi-navchylysya-cherepahy-zagadkova-povedinka-vrazyla-vchenyh-foto.html

Ракурс

Дивні «хороводи» і «кружляння» тварин вдалося помітити дослідникам з Токійського університету.

У прибережних водах вони плавають від місця розмноження і знову повертаються. Про це повідомляє Naked science.

Одна зі співробітниць університету звернула увагу на подібні рухи під час спостереження за навігацією зелених черепах біля узбережжя Мохели, одного з островів Коморських островів в Індійському океані, і японського острова Чічідзіма в Тихому океані.



Вона зауважила, що тварини відпливають від місця розмноження, а потім знову повертаються. У такий спосіб черепахи пропливали до 76 кіл, кожне з яких займало 16−20 секунд.

Спочатку дослідниця подумала, що мітки стеження зламалися, і повідомила про це колегам. Але під час спостережень стало зрозуміло, що по такій же траєкторії часто плавають тигрові та китові акули, клюворили, антарктичні морські котики та королівські пінгвіни.

Копнувши глибше, вченим вдалося зафіксувати 272 випадки «кружляння» у тигрових акул. Риби могли зробити поспіль від двох до 30 кіл, плаваючи приблизно на одній глибині. В середньому діаметр кожного кола становив 9,4 метра, а тривалість обертання — п’ять з половиною хвилин. Така поведінка пов’язана з полюванням. Інше пояснення цього незвичайного явища — навігація.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чорноногого тхора, який до недавнього часу вважався вимерлим, успішно клонували в США. Американські вчені показали результат своєї роботи — з заморожених клітин рідкісної тварини, яке жило понад 30 років тому, вони створили самку тхора на прізвисько Елізабет Енн.