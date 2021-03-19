Масштабная забастовка работников «Укрзализныци» остановит движение поездов на две недели

Укрзализныця. Фото: ТСН

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«Укрзализныця», украинский железнодорожный перевозчик, может остановить перевозки на две недели из-за масштабной забастовки работников компании.

Об этом сообщила председатель временной следственной комиссии ВРУ Юлия Гришина по итогам очередного заседания.

Она отметила, что на следующее заседание будут приглашены руководители Офиса Генпрокурора, ГБР, МВД, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ из-за неудовлетворительной динамику получения информации от правоохранителей.

По ее словам, ВСК хочет выяснить, почему до сих пор ни одно должностное лицо не понесло ответственность за критическое состояние компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин 17 марта одобрил досрочное прекращение полномочий председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака. Правительство возложило исполнение обязанностей главы госкомпании на Ивана Юрика, который ранее уже руководил «Укрзализныцей».