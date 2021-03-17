«Укрзализныця» осталась без руководителя — что происходит, фото — ФБ В.Омелян

https://racurs.ua/n151863-ukrzaliznycya-ostalas-bez-rukovoditelya-chto-proishodit.html

Ракурс

Кабмин 17 марта одобрил досрочное прекращение полномочий председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака.

Правительство возложило исполнение обязанностей главы госкомпании на Ивана Юрика, который ранее уже руководил «Укрзализныцей».

Ранее наблюдательный совет «Укрзализныци» единогласно проголосовал за увольнение Жмака и внес соответствующее представление на рассмотрение Кабмина.

Жмак возглавлял компанию-государственного монополиста с 26 августа 2020 года. До этого он работал в наблюдательном совете «Киевстара».

Глава Кабмина Денис Шмыгаль ранее поручил ВСК по расследованию ситуации в «Укрзализныце» предоставить в однодневный срок информацию о работе компании в 2015—2021 года.

Перевозчик при реформировании структуры компаний заявил о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок.

Это решение поддержало Министерство инфраструктуры. В начале февраля 2021 года наблюдательный совет отменил решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo и остановил реформу ведомства.

Юрик уже был исполняющим обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» с 16 апреля по 24 сентября 2020 года. Предыдущего главу «УЗ» Евгения Кравцова правительство уволило 29 января 2020 года. После этого обязанности председателя правления временно исполнял член наблюдательного совета Желько Марчек. 15 апреля Марчек был уволен.

Кроме того, 17 марта правительство согласовало некоторые другие кадровые вопросы. Кабмин назначил: