«Укрзалізниця» залишилася без керівника — що відбувається, фото — ФБ В.Омелян

https://racurs.ua/ua/n151863-ukrzaliznycya-zalyshylasya-bez-kerivnyka-scho-vidbuvaietsya.html

Ракурс

Кабмін 17 березня погодив дострокове припинення повноважень голови правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака.

Уряд поклав виконання обов’язків очільника держкомпанії на Івана Юрика, який раніше вже керував «Укрзалізницею».

Раніше наглядова рада «Укрзалізниці» одностайно проголосувала за звільнення Жмака і внесла відповідне подання на розгляд Кабміну.

Жмак очолював компанію-державного монополіста з 26 серпня 2020 року. До цього він працював в наглядовій раді «Київстару».

Очільник Кабміну Денис Шмигаль раніше доручив ТСК з розслідування ситуації в «Укрзалізниці» надати в одноденний термін інформацію щодо роботи компанії у 2015−2021 року.

Перевізник під час реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень.

Це рішення підтримало Міністерство інфраструктури. На початку лютого 2021 року наглядова рада скасувала рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo і зупинила реформу відомства.

Юрик був виконувачем обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» з 16 квітня по 24 вересня 2020 року. Попереднього очільника «УЗ» Євгена Кравцова уряд звільнив 29 січня 2020 року. Після цього обов’язки голови правління тимчасово виконував член наглядової ради Желько Марчек. 15 квітня Марчека було звільнено з посади і призначено Юрика.

Крім того, 17 березня уряд погодив деякі інші кадрові питання. Кабмін призначив: