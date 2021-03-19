За Меган Маркл тайно организовали слежку. Фото: media.ru

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Ракурс

Меган Маркл была под тайной слежкой в первые дни ее отношений с британским принцем Гарри.

Британский таблоид Sun нанял частного детектива и заплатил ему за получение личной информации о Маркл. Детектив сумел получить доступ к персональным данным, в частности, к номеру социального страхования Меган Маркл, используя незаконные методы. Об этом BBC рассказал сам детектив Дэниел Хэнкс.

News Group Newspapers, издатель Sun, не отрицает, что Хэнкс действительно должен был провести расследование о будущей герцогине Сассекской, но договоренность существовала только о законных методах.

Журналисты BBC смогли ознакомиться с так называемым «исчерпывающим отчетом о Меган и ее семье», который детектив сделал для Sun. Детектив в отчете указал номер телефона Меган Маркл, адреса проживания и номер социального страхования, а также информацию о членах ее семьи, в частности, о бывшем муже и бывшем партнере.

В Соединенных Штатах лицензированные детективы имеют право доступа к базам данных личной информации, содержащейся в определенных документах, например, в решениях суда. Однако передавать эту информацию СМИ не разрешается. Сам Хэнкс признается, что практически все, что он выяснил, журналисты Sun могли узнать самостоятельно в открытых источниках — за исключением номеров социального страхования. Однако именно сведения о номере социального страхования Хэнкс называет «ключом к королевству».

Как известно, принц Гарри судится с издателем Sun и бывшим издателем Daily Mirror, обвинив их во взломе его телефонов в период до 2011 года. А Sun в свое время публиковал статьи о том, как принц Гарри волнами писал текстовые сообщения своей будущей жене и как пара проводила выходной в доме Меган в Торонто.

Напомним, Меган Маркл бросила вызов Букингемскому дворцу и королевской семье из-за обвинений в издевательствах над персоналом. Герцогиня Сассекська направила запрос на доступ к документам, которые якобы подтверждают, что она издевалась над работников.