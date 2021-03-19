За Меган Маркл таємно організували стеження. Фото: media.ru

https://racurs.ua/ua/n151971-za-megan-markl-taiemno-organizuvaly-stejennya-podrobyci-skandalu.html

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Меган Маркл була під таємним стеженням у перші дні її відносин з британським принцом Гаррі.

Британський таблоїд Sun найняв приватного детектива і заплатив йому за отримання особистої інформації про Маркл. Детектив зумів отримати доступ до персональних даних, зокрема, до номера соціального страхування Меган Маркл, використовуючи незаконні методи. Про це BBC розповів сам детектив Деніел Хенкс.

Компанія News Group Newspapers, видавець Sun, не заперечує, що Хенкс дійсно мав провести розслідування про майбутню герцогиню Сассекську, але домовленість існувала тільки про законні методи.

Журналісти BBC змогли ознайомитися з так званим «вичерпним звітом про Меган та її родину», який детектив зробив для Sun. Детектив у звіті вказав номер телефону Меган Маркл, адреси проживання та номер соціального страхування, а також інформацію про членів її сім’ї, зокрема, про колишнього чоловіка та колишнього партнера.

У Сполучених Штатах ліцензовані детективи мають право доступу до баз даних особистої інформації, що міститься в певних документах, наприклад, рішеннях суду. Однак передавати цю інформацію ЗМІ не дозволяється. Сам Хенкс зізнається, що практично все, що він з’ясував, журналісти Sun могли дізнатися самостійно у відкритих джерелах — за винятком номерів соціального страхування. Проте саме відомості про номер соціального страхування Хенкс називає «ключем до королівства».

Як відомо, принц Гаррі судиться з видавцем Sun і колишнім видавцем Daily Mirror, звинувачуючи їх у зломі його телефонів в період до 2011 року. А Sun свого часу публікував статті про те, як принц Гаррі хвилями писав текстові повідомлення своїй майбутній дружині і як пара проводила вихідний у будинку Меган у Торонто.

Нагадаємо, Меган Маркл кинула виклик Букінгемському палацу і королівській родині через звинувачення в знущаннях з персоналу. Герцогиня Сассекська направила запит на доступ до документів, які нібито підтверджують, що вона знущалася з працівників.