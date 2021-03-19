Масштабний страйк працівників «Укрзалізниці» зупинить рух потягів на два тижні

Укрзалізниця. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n151974-masshtabnyy-strayk-pracivnykiv-ukrzaliznyci-zupynyt-potyagy-na-dva-tyjni.html

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«Укрзалізниця», український залізничний перевізник, може зупинити перевезення на два тижні через масштабний страйк працівників компанії.

Про це повідомила голова тимчасової слідчої комісії ВРУ Юлія Гришина за підсумками чергового засідання.

Вона зазначила, що на наступне засідання будуть запрошені керівники Офісу Генпрокурора, ДБР, МВС, СБУ, Державної фіскальної служби та НАБУ через незадовільну динаміку отримання інформації від правоохоронців.

За її словами, ТСК хоче з’ясувати, чому досі жодна посадова особа не понесла відповідальність за критичний стан компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабмін 17 березня погодив дострокове припинення повноважень голови правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака. Уряд поклав виконання обов’язків очільника держкомпанії на Івана Юрика, який раніше вже керував «Укрзалізницею».