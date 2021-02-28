Торнадо. Фото: IStock

https://racurs.ua/n151053-gigantskiy-roy-komarov-obrazoval-tornado-v-argentine-foto-video.html

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В Аргентине местные жители стали свидетелями необычного «торнадо», которое на самом деле оказалось гигантским роем комаров, взлетевшим в небо, и образовывавшим похожую на торнадо воронку.

Очевидцы редкого явления засняли вихрь из насекомых. Об этом сообщает Daily Mail.





Сообщается, что рой комаров скопился в качающуюся колонну высотой около 100 м, которая становилась все более плотной и увеличивалась в размерах. Ранее жителей Буэнос-Айреса предупреждали о распространении большого количества комаров из-за погодных условий.

Эксперты из Центра паразитологических и эпидемиологических исследований (CEPAVE) сообщили, что сильные дожди вызвали наводнение. Именно оно спровоцировало большие лужи со стоячей водой, где самки комаров отложили яйца.





Из-за этого явления из яиц вылупляются сотни новых особей и вторгаются в населенные пункты. Специалисты считают, что комары не представляют угрозы для человека, но могут помешать сельскохозяйственной деятельности. Местных жителей призвали использовать репелленты и противомоскитные сетки на дверях и окнах, а также не оставлять открытыми сосуды с водой.

Напомним, ранее мы сообщали, что инсульт у людей может возникать из-за комбинации двух вирусов, которые переносят комары. К такому выводу пришли ученые Ливерпульского университета, исследовавшие связь между неврологическими заболеваниями и инфицированием вирусами Зика и чикунгунья. Эти вирусы, которые в основном циркулируют в тропиках, вызывают значительные вспышки лихорадки и сыпи на теле.