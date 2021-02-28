Торнадо. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151053-gigantskyy-riy-komariv-utvoryv-tornado-v-argentyni-foto-video.html

Ракурс

В Аргентині місцеві жителі стали свідками незвичайного «торнадо», яке насправді виявилося гігантським роєм комарів, що злітав у небо й утворив схожу на торнадо воронку.

Очевидці рідкісного явища зняли на відео вихор із комах. Про це повідомляє Daily Mail.





Повідомляється, що рій комарів скупчився в хитку колону висотою майже 100 м, яка ставала все більш щільною і збільшувалася в розмірах. Раніше жителів Буенос-Айреса попереджали про поширення великої кількості комарів через погодні умови.

Експерти з Центру паразитологічних та епідеміологічних досліджень (CEPAVE) повідомили, що сильні дощі спричинили повінь. Саме вона спровокувала великі калюжі зі стоячою водою, де самиці комарів відклали яйця.



Через це явища з яєць вилуплюються сотні нових особин і вдираються в населені пункти. Фахівці вважають, що комарі не становлять загрози для людини, але можуть шкодити сільськогосподарської діяльності. Місцевих жителів закликали використовувати репеленти та протимоскітні сітки на дверях та вікнах, а також не залишати відкритими судини з водою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інсульт у людей може виникати через комбінації двох вірусів, які переносять комарі. До такого висновку прийшли вчені університету Ліверпуля, які досліджували зв’язок між неврологічними захворюваннями й інфікуванням вірусами Зика й чикунгунья. Ці віруси, які в основному циркулюють у тропіках, викликають значні спалахи лихоманки та висипу на тілі.