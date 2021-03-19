Рідкісний сніговий торнадо в США потрапив на відео. Скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n151976-ridkisnyy-snigovyy-tornado-v-ssha-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Танець «снігового диявола» спостерігали американці в штаті Монтана.

Очевидцям вдалося зняти на відео незвичайний сніговий торнадо. Мет Ейхельбергер, який зняв кадри, розповів журналістам, що його зустріч з метеорологічним явищем сталася 16 березня під час поїздки в Біг-Скай. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Storyful Rights Management.

За інформацією Geography Realm, снігові торнадо виникають при певних погодних умовах, коли різкі пориви вітру збивають сухий сніг, утворюючи вихор.

Створити ідеальне середовище для снігового торнадо може рух смуги холодного повітря над більш теплою поверхнею. Повітря, що піднімається з поверхні, пронизує холодний шар, створюючи висхідний потік, який може обертатися. Обертання піднімає сніг й таким чином утворюється танцюючий «сніговий диявол». Такі торнадо, за словами фахівців, зустрічаються дуже рідко.

Нагадаємо, в Аргентині місцеві жителі стали свідками незвичайного «торнадо», яке насправді виявилося гігантським роєм комарів, що злітав у небо й утворив схожу на торнадо воронку.