Заборону книги «Справа Василя Стуса» скасував суд

Справа Василя Стуса. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151980-zaboronu-knygy-sprava-vasylya-stusa-skasuvav-sud.html

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«Справа Василя Стуса», книга історика Вахтанга Кіпіані, відтепер вільно продаватиметься в магазинах. Київський апеляційний суд 19 березня частково задовольнив апеляційну скаргу щодо заборони книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, яка вийшла у видавництві Vivat.

Рішення Дарницького районного суду міста Києва від 19 жовтня 2020 року про заборону розповсюдження книжки відтепер скасоване. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.



У п’ятницю, 19 березня, Київський апеляційний суд провів засідання щодо розгляду апеляції у справі за позовом Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані та ТОВ «Видавництво «Віват», ПП «Юнісофт» про захист особистих прав шляхом визнання інформації, що представлена у книзі — неправдивою та заборони її поширення.

Зауважимо, що під час засідання проходили судові дебати. Водночас ні Медведчук, ні його адвокат Ігор Кириленко не прибули до суду. Суддя вирішив проводити засідання без представника відповідача, оскільки останній був належно поінформований про дату засідання.

Свою перемогу прокоментував сам автор книги, Вахтанг Кіпіані.



Народний депутат Віктор Медведчук, який вимагав заборонити розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», має сплатити по 768,40 грн судового збору на користь автора та видавництва «Віват».



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що книга «Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів. Зокрема, у книзі згадується нардеп Віктор Медведчук, який на той час був адвокатом Стуса на суді.