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Украина сделает условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест. Фото: УП

Украина потребует у иностранцев при въезде обязательный ПЦР-тест — Степанов

19 мар 2021, 13:28
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Украина сделает условием въезда в страну отрицательный ПЦР-тест.

Тест на коронавирусную болезнь COVID-19 должен быть сделан за 48 часов до въезда в государство. Об этом 19 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которое транслировалось в YouTube.

По словам министра, Минздрав внес на рассмотрение Кабмина изменения в постановление о необходимости ПЦР-теста для въезда в страну.


Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте сделанном за 48 часов, — отметил Степанов.

Напомним, с 15 марта были ужесточены правила въезда для иностранных туристов в Турцию. Кроме отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 путешественники перед приездом в страну должны заполнить обязательную электронную анкету.

Источник: Ракурс


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