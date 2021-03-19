Подарунок президента Литви. Фото: УМП

https://racurs.ua/ua/n151983-prezydent-lytvy-podaruvav-zsu-lovcya-droniv-foto-podarunku.html

Ракурс

Збройні сили України отримали незвичайний подарунок від президента Литви Гітанаса Наусєда під час офіційного візиту в Україну.

Він передав начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку «ловця дронів» — радіоелектронний комплекс протидії безпілотникам EDM4S від литовської компанії NT-Servise. Про це повідомляє Український мілітарний портал.





Наусєда заявив, що це «підвищить безпеку українських солдатів». Натомість генерал-полковник подякував лідеру союзників, і запевнив, що комплекс «потрапить в правильні руки» на фронт.

Цінуємо і завжди будемо пам’ятати, хто першим прийшов на допомогу у 2014 році, — додав Хомчак, подякувавши Литву також за допомогу з військовими інструкторами.



Зауважимо, що наприкінці 2020 року Хомчак заявляв, що Литва незабаром передасть ЗСУ партію антидрон-рушниць власного виробництва, які пройшли випробування, зокрема на Донбасі. Міноборони закупило їх через Агентство з підтримки і постачання НАТО.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Литви Гітанас Наусєда 19 березня виступив у Верховній Раді перед народними депутатами. Наусєда звертався до присутніх українською мовою. Він наголосив, що Литва підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та вітає ініціативу Києва щодо «Кримської платформи». Виступ Наусєда Рада зустріла оплесками.