Hyundai відкликає майже 100 тис. авто через небезпечний дефект

Hyundai відкликає майже 100 тис. авто. Фото: hyundai-clubs.ru

https://racurs.ua/ua/n151984-hyundai-vidklykaie-mayje-100-tys-avto-cherez-nebezpechnyy-defekt.html

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Hyundai (Хюндай), автомобільна компанія із Південної Кореї, відкликала майже 100 тис. автомобілів.

Відкликаються 94 тис. 646 седанів, серед яких марки Genesis G70 2015−2016 років та Genesis G80 2017−2020 років. Машини повертають на завод через небезпеку короткого замикання в модулі АБС, що може призвести до загоряння. При цьому автовиробник зазначає, що про випадки аварії через цю проблему ще не повідомлялося. Були зафіксовані лише дві пов’язаних з цим дефектом пожежі автомобілів у США. Про це 19 березня повідомляє сайт Speedme.

Зазначається, що пожежа може початися як під час стоянки седанів, так і під час руху. Наразі виробник встановлює причину короткого замикання в модулі ABS. Повідомляється, що власники машини можуть побачити або відчути запах диму, а також можуть побачити, як загоряється індикатор перевірки двигуна або акумуляторної батареї до початку пожежі. У дефектних машинах планують замінити блок запобіжників ABS.

Як відомо, раніше «Хюндай» та «Кіа» відкликали низку автомобілів через небезпеку загоряння за останні кілька років. З 2015 року ці автовиробники відкликали 6 млн автомобілів через небезпеку загоряння або відмови двигуна.

Нагадаємо, експерти американського порталу iSeeCars склали рейтинг найбільш довговічних автомобілів. У списку опинилися 16 моделей різних брендів, власники яких не скаржилися на серйозні несправності після 322 тис. км пробігу.