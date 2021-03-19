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Ракурс
В Порошенка вимагають окрему ТСК по «вагнерівцям», скріншот відео

В Порошенка вимагають окрему ТСК по «вагнерівцям» (ФОТО, ВІДЕО)

19 бер 2021, 14:10
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Розслідувати справу «вагнерівців» вимагають у фракції «Європейська солідарність» в окремій тимчасовій слідчій комісії (ТСК) парламенту.

У Верховній Раді нардепи цієї фракції 19 березня влаштували флешмоб, аби привернути увагу до питання. Біля трибуни «ЄС» розтягнула банер із написом: «Вимагаємо розслідування державної зради президента України».

В Порошенка вимагають окрему ТСК по «вагнерівцям», скріншот відео

У фракції Петра Порошенка звернули увагу, що Рада вже півроку гальмує створення ТСК по «вагнерівцям», а минулого тижня провладна фракція «Слуги народу» ініціювала створення комісії, яка розглядатиме «розмиті» питання.

Створення парламентської ТСК і встановлення істини в цій справі — надважливе питання національної безпеки. Протягом останніх днів всі світові ЗМІ вийшли з повідомленням про зрив спецоперації із затримання «вагнерівців». Головне питання — чи здатна Україна сама розслідувати цю справу? Так, але лише шляхом створення парламентської ТСК, — заявив з парламентської трибуни нардеп Михайло Забродський.

Нагадаємо, що минулого тижня Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», зареєстрував проект постанови про створення ТСК для «розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, спрямованих на співпрацю з державою-агресором».


В Порошенка вимагають окрему ТСК по «вагнерівцям», скріншот відео

У пояснювальній записці зазначається, що завданням цієї ТСК буде «вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками державної влади України та іншими особами державі-агресору допомоги в протиправній діяльності проти України». В «ЄС» нарікали, що конкретно про справу «вагнерівців» в тексті постанови не йшлося.

Джерело: Ракурс


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