Рада розблокувала вакцинальне співробітництво з COVAX, фото — ЮНІСЕФ

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Постачання вакцин в Україну розблокувала Верховна Рада. Йдеться про співробітництво Києва з глобальною ініціативою COVAX.

Парламент розглянув законопроект про звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 та усіх залучених медиків за будь-які негативні наслідки вакцинації. Рада розглядала питання за прискореною, так званою «ковідною процедурою».

За таке рішення в парламенті спочатку знайшлося 238 голосів, а у другому читанні — 236 голосів.

В пояснювальній записці до документу зазначається, що без ухвалення цього документу Україна не зможе отримати препарати для щеплення за ініціативою COVAX. Зокрема, йдеться про вакцину виробництва Pfizer/Biontech, які Міністерство охорони здоров’я розраховує отримати вже в квітні.

Законопроект № 5247 вніс у Раду Кабінет міністрів 15 березня. Профільний Комітет парламенту рекомендував прийняти цей проект одразу в цілому з доповненням, що у разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати.

Закон вносить зміни до закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання.

Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин, — йдеться у тексті закону.



Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тис. доз очікувалася в середині лютог, утім, тепер посадовці МОЗ заявляють, що перша партія надійде у квітні.

Поки в Україні вакцинують вакциною Covishield (розробка Oxford/AstraZeneca), виробленою на потужностях Serum Institute в Індії. 500 тис. доз цієї вакцини прибули в Україну наприкінці лютого.