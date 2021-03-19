Переведення стрілок годинників в Україні не скасувала Рада, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n151986-perevedennya-strilok-godynnykiv-v-ukrayini-provalyly-v-radi.html

Ракурс

Рада не змогла скасувати перехід України на літній час. Країна поки й надалі буде переводити годинники двічі на рік — восени та навесні, як було до цього. Ініціатори мали намір встановити тільки один час — зимовий.

Відповідний закон «Про обчислення часу в Україні» № 4201 пропонував встановити єдиний час на всій території країни. Цей документ 19 березня підтримали тільки 212 нардепів. Згодом пропозицію відправити на доопрацювання перед другим читанням підтримали 226 народних нардепів.

Встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу також дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, — зазначено в пояснювальній записці.

Щорічно перехід на зимовий час відбувався останньої неділі жовтня. Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах.

При цьому близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з 2021 року.

Ідея переведення годинників на літній час покликана більш раціонально використовувати денне світло. Вперше її запропонував відомий науковець та один із засновників США Бенджамін Франклін. Але широко втілювати її почали вже у XX столітті.

Один з головних аргументів на її користь — заощадження електроенергії. Період людської активності переважно збігається зі світловим днем, тому немає потреби зайвий раз вмикати штучне освітлення і втрачати електроенергію.