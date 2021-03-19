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Ракурс
Стали відомі всі пари 1/4 Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

Стали відомі всі пари чвертьфіналу Ліги чемпіонів (ІНФОГРАФІКА)

19 бер 2021, 14:44
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Жеребкування Ліги чемпіонів відбулося у п’ятницю, 19 березня.

У штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні команди дізналися своїх суперників у чвертьфіналі. Інформація про результати жеребкування опублікована на сторінці УЄФА в Twitter.

Всі пари ¼ фіналу Ліги чемпіонів:

  • Манчестер Сіті (Англія) — Боруссія Д (Німеччина)
  • Порту (Португалія) — Челсі (Англія)
  • Баварія (Німеччина) — Парі Сен-Жермен (Франція)
  • Реал (Іспанія) — Ліверпуль (Англія)

Також сьогодні стало відомо, хто з ким може зіграти в рамках півфінальних протистоянь. У півфіналі переможець пари «Реал"/"Ліверпуль» зустрінеться з переможцем пари «Порту"/"Челсі», а переможець пари «Баварія"/"ПСЖ» — з переможцем пари «Манчестер Сіті"/"Боруссія».

В УЄФА зазначили, що перші поєдинки відбудуться 6−7 квітня, а матчі-відповіді — 13−14 квітня. Півфінали будуть зіграні 27−28 квітня та 4−5 травня, а фінал пройде у Стамбулі 29 травня.


Стали відомі всі пари 1/4 Ліги чемпіонів. Інфографіка: УЄФА

Нагадаємо, 17 березня до вісімки найкращих команд Ліги чемпіонів поточного сезону приєдналися лондонський «Челсі» та мюнхенська «Баварія», які упевнено переграли своїх суперників.

Джерело: Ракурс


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