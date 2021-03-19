Колектори. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n151988-kolektoriv-prystrunyly-u-radi-yih-karatymut-za-tysk-na-borjnykiv.html

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Як позбутися колекторів — це питання турбує українців, які страждають він нав’язливих дзвінків від працівників колекторських компаній.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект закону № 4241 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості». Закон у другому читанні підтримали 274 народних депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону, законопроект надає визначення таких термінів як «врегулювання простроченої заборгованості» та «колекторська компанія».

Законом встановлено такі вимоги до колекторських компаній та банків:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимогу новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору (у строки та порядку, що визначені НБУ);

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

обов’язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (два і більше разів за рік).

Згідно з законопроектом, нагляд за колекторськими компаніями здійснюватиме Національний банк України. Зокрема, регулятор зможе встановлювати додаткові вимоги щодо взаємодії зі споживачами, штрафувати компанії-порушники та виключати їх з Реєстру колекторських компаній.

Документ, зокрема, встановлює вичерпний перелік засобів дозволеної взаємодії з боржником та обмежує максимальну частоту такої взаємодії. За порушення цих вимог колектори можуть бути покарані штрафом або виключенням з реєстру з подальшою забороною на ведення такої діяльності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Міністерстві юстиції України розповіли, як позбутися колекторів.