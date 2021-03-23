Цены на бензин. Фото: https://www.poglyad.tv/

https://racurs.ua/n152167-ceny-na-benzin-snova-podskochili-skolko-stoit-toplivo-infografika.html

Ракурс

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 марта по сравнению с предыдущим торговым днем снова выросли.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средние розничные цены на бензин по состоянию на 23 марта составляют:

А-92 — 28,02 грн за литр (+0,05 грн);

А-95 — 29,03 грн за литр (+0,05 грн);

дизельное топливо — 28,27 грн за литр (+0,03 грн);

автогаз — 15,81 грн за литр (+0,01 грн).

В то же время цены на нефть упали на 1% во вторник, 23 марта, из-за опасений, что новые карантинные ограничения и медленное развертывание вакцин в Европе замедлят восстановление спроса. Производители снижают цены на фоне избытка предложения.

Ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине внезапно взлетели 24 февраля. Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость горючего после того, как цены поднялись в сети группы «Приват».