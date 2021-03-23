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Цены на бензин. Фото: https://www.poglyad.tv/
Цены на бензин снова подскочили — сколько стоит топливоhttps://racurs.ua/n152167-ceny-na-benzin-snova-podskochili-skolko-stoit-toplivo-infografika.htmlРакурс
Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 марта по сравнению с предыдущим торговым днем снова выросли.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средние розничные цены на бензин по состоянию на 23 марта составляют:
- А-92 — 28,02 грн за литр (+0,05 грн);
- А-95 — 29,03 грн за литр (+0,05 грн);
- дизельное топливо — 28,27 грн за литр (+0,03 грн);
- автогаз — 15,81 грн за литр (+0,01 грн).
В то же время цены на нефть упали на 1% во вторник, 23 марта, из-за опасений, что новые карантинные ограничения и медленное развертывание вакцин в Европе замедлят восстановление спроса. Производители снижают цены на фоне избытка предложения.
Ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине внезапно взлетели 24 февраля. Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость горючего после того, как цены поднялись в сети группы «Приват».
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