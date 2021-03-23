7 км. Фото: Сегодня

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Карантин в Одессе продолжает нарушать промышленно-товарный рынок «7 километр». Один из крупнейших рынков Украины работает, поскольку предпринимателям якобы нужно подготовиться к закрытию и провести инвентаризацию товара.

А уже с 24 марта рынок полностью уйдет на карантин. Такое заявление сделала заместитель директора рынка Ирина Ткач.

На рынке отдельно стоящие магазины, у нас их 15 тыс., и предприниматели торгуют разными товарами, в том числе и разрешенными. Это ветеринарные аптеки, зоотовары, средства связи, сад и огород, продукты, средства гигиены. Будут ли они работать, они будут решать самостоятельно, потому что им разрешено. Но все зависит от покупателей, — заявила заместитель директора рынка.

Она добавила, что территорию рынка оставят открытой, чтобы владельцы магазинов смогли туда попасть, однако покупателей обслуживать не будут. Также некоторые магазины планируют перейти на интернет-торговлю. По ее словам, 23 марта на рынке работали полицейские, которые предупреждали работающих предпринимателей о том, что они должны уйти на карантин.

Сегодня (23 марта — ред.) не штрафовали, а завтра уже будут, и они предупреждали об этом тех людей, которые были открыты, независимо от того, почему они открыты. Потому что когда их закрывают, предпринимателям нужно четко понимать, какие остатки куда идут, что из этого можно перевезти на склады, а что нет. Или что можно продать через интернет. Это так быстро не делается, обычно они неделю перечисляют, — отметила Ткач.



Подчеркнем, что Одесская область будет находиться в «красной» карантинной зоне в течение двух или трех недель. Решение об отмене «красного» уровня государственная комиссия примет только при условии, если все эпидемические показатели вернутся к норме.









Сейчас в регионе превышены два показателя: количество госпитализаций — 68,4% (норма — 60%) и коэффициент обнаружения коронавируса методом ПЦР-тестов — почти 22% (норма — 20%).





Напомним, ранее мы сообщали, что «цветные» зоны карантина в Украине 23 марта были расширены, и теперь «красными» считаются Киев и Киевская область, Львовская область, Житомирская область, Закарпатская область Ивано-Франковская область, Одесская область, Сумская область и Черновицкая область. Из-за сложной эпидемиологической ситуации Кабмин разрешил местным властям самостоятельно ограничивать работу общественного транспорта.