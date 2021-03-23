Введут ли локдаун по всей стране, ответили в Минздраве

Локдаун в Украине. Фото: Istock

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Локдаун в Украине не будут вводить по всей стране. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что такие действия остановят экономику.

Поэтому ограничения будут вводить только в конкретном регионе, где есть вспышка коронавируса. Об этом он рассказал в эфире «Завтрака с 1+1» во вторник, 23 марта.

Сообщается, что самая сложная ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается во Львовской, в Винницкой и Николаевской областях. В то же время в Ивано-Франковской области фиксируют улучшение, и регион может выйти из «красной» зоны уже в ближайшие дни.

Глава Минздрава объяснил, что вводя локдаун по всей стране, нужно находить баланс между эпидемиологией и экономикой страны.

Мы же говорим, что нам еще баланс надо найти. То есть сейчас мы введем локдаун такой, как во Франции с комендантским часом и всем остальным. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы же всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой с точки зрения того, чтобы и не распространялась болезнь и не остановить экономику страны, — объяснил Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что «цветные» зоны карантина в Украине 23 марта были расширены, и теперь «красными» считаются Киев и Киевская область, Львовская область, Житомирская область, Закарпатская область Ивано-Франковская область, Одесская область, Сумская область и Черновицкая область.