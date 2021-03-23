Чи запровадять локдаун по всій країні, відповіли в МОЗ

Чи запровадять локдаун по всій країні, відповіли в МОЗhttps://racurs.ua/ua/n152161-chy-zaprovadyat-lokdaun-po-vsiy-krayini-vidpovily-v-moz.htmlРакурс
Локдаун в Україні не будуть запроваджувати по всій країні. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що такі дії зупинять економіку.
Тому обмеження запроваджуватимуть лише в конкретному регіоні, де є спалах коронавірусу. Про це він розповів у ефірі «Сніданку з 1+1» у вівторок, 23 березня.
Повідомляється, що найскладніша ситуація з коронавірусом наразі спостерігається у Львівській, у Вінницькій, у Миколаївській областях. Водночас в Івано-Франківській області фіксують покращення й регіон може вийти з «червоної» зони найближчими днями.
Очільник МОЗ пояснив, що запроваджуючи локдаун по всій країні, треба знаходити баланс між епідеміологією й економікою країни.
Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми запровадимо локдаун такий, як у Франції з комендантською годиною і все решта. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією й економікою з погляду, щоб і не розповсюджувалася хвороба й не зупинити економіку країни, — пояснив Степанов.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «кольорові» зони карантину в Україні 23 березня було розширено й наразі «червоними» вважаються Київ та Київська область, Львівська область, Житомирська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Одеська область, Сумська область та Чернівецька область.