Чи запровадять локдаун по всій країні, відповіли в МОЗ

Локдаун. Фото: Istock

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Локдаун в Україні не будуть запроваджувати по всій країні. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що такі дії зупинять економіку.

Тому обмеження запроваджуватимуть лише в конкретному регіоні, де є спалах коронавірусу. Про це він розповів у ефірі «Сніданку з 1+1» у вівторок, 23 березня.

Повідомляється, що найскладніша ситуація з коронавірусом наразі спостерігається у Львівській, у Вінницькій, у Миколаївській областях. Водночас в Івано-Франківській області фіксують покращення й регіон може вийти з «червоної» зони найближчими днями.

Очільник МОЗ пояснив, що запроваджуючи локдаун по всій країні, треба знаходити баланс між епідеміологією й економікою країни.

Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми запровадимо локдаун такий, як у Франції з комендантською годиною і все решта. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією й економікою з погляду, щоб і не розповсюджувалася хвороба й не зупинити економіку країни, — пояснив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «кольорові» зони карантину в Україні 23 березня було розширено й наразі «червоними» вважаються Київ та Київська область, Львівська область, Житомирська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Одеська область, Сумська область та Чернівецька область.