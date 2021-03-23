Як живуть «червоні» регіони під час пандемії

https://racurs.ua/ua/n152149-transport-za-perepustkamy-ta-restoranna-yija-na-vynis-yak-jyvut-chervoni-regiony-pid-chas.html

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«Кольорові» зони карантину в Україні 23 березня було розширено й наразі «червоними» вважаються Київ та Київська область, Львівська область, Житомирська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Одеська область, Сумська область та Чернівецька область.

Через складну епідеміологічну ситуацію Кабмін дозволив місцевій владі самостійно обмежувати роботу громадського транспорту. Про обмеження, які були запроваджені в областях, повідомляє «Суспільне».

Київ

Столиця потрапила до «червоної» зони 19 березня, але локдаун було запроваджено 23 березня. Зачинені ТРЦ, спортивні зали, басейни, кінотеатри, музеї, а проведення релігійних богослужінь та інших масових заходів заборонене. Кафе та ресторанам дозволили працювати лише на виніс, а перукарні приймають клієнтів лише за попереднім записом.

У КМДА вирішили, що дитсадки працюватимуть протягом всього локдауну. Школи після канікул працюватимуть дистанційно. Громадський транспорт у столиці працюватиме з обмеженням, зокрема з наповненістю не більше 50% місць.

Київська область

Київщина «почервоніла» 21 березня, з того ж дня був посилений карантин. У столиці заборонена робота ТРЦ та культурних закладів. На дистанційне навчання відправили учнів усіх шкіл, крім дитячих садків, спеціальних навчальних закладів та учнів початкової школи, які після канікул навчатимуться дистанційно.

Сумська область

Сумщина потрапила в «червону» зону 22 березня, а карантинні обмеження почнуть діяти з 24 березня. Питання роботи громадського транспорту ще не ухвалено. Загалом тут діятимуть загальнонаціональні заборони для «червоної» зони — не працюватимуть заклади освіти, кінотеатри та культурні центри також будуть зачиненими ТРЦ та заклади харчування.

Одеська область

У регіоні діють заборони «червоної» карантинної зони з 23 березня, хоча сама область потрапила до цієї зони 20 березня. Зміни торкнулися роботи громадського транспорту — перевізникам дозволили брати лише «сидячих» пасажирів. Залізниця працює в режимі посиленого дотримання протиепідемічних заходів. Навчальний процес перейшов на «змішаний» режим роботи — частина дітей ходитиме на заняття, а серед тих, хто висловив бажання навчатися вдома сформують спеціальні дистанційні класи.

Житомирська область

Ця область перебуває у режимі суворого карантину ще 3 березня. Всі учні 5−11 класів, а також студенти перейшли на дистанційну форму навчання. В регіоні також не працюють заклади культури, музеї та ресторани. Громадський та залізничний транспорт працюють.

Закарпатська область

Карантинні обмеження, передбачені для «червоної» зони на Закарпатті почали діяти з 8 березня. Навчальні заклади не працюють, зачинені кінотеатри та ТРЦ. Потяги курсують у напрямку Ужгорода, але лише з пересадками.

Івано-Франківська область

Прикарпаття потрапило до «червоної» зони 26 лютого. У регіоні заборонили регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, а також приміське залізничне сполучення та міське сполучення. Школи перевели на дистанційне навчання, а дитсадки зачинені з 1 березня. Громадський транспорт в Івано-Франківську працює в режимі спецперевезень.

Чернівецька область

На Буковині заборони «червоної» зони діють з 1 березня. У регіоні лише навиніс працюють заклади громадського харчування, діти навчаються дистанційно, а культурні заклади залишаються закритими.

Львівська область

Обмежувальні заходи на Львівщині посилилиз 23 березня до 6 квітня. На цей час заборонена робота барів, ресторанів, торгово-розважальних центрів, крім замовлень навинос та адресної доставки. Обмеження не стосується роботи закладів громадського харчування в аеропортах. Зачинені заклади культури й освіти, непродовольчі ринки, спортивні зали, фітнес-центри та басейни.

Нагадаємо, Кабмін дозволив «помаранчевим» регіонам посилювати карантин на рівні окремих громад. В уряді зазначили, що посилювати протиепідемічні заходи на території окремої територіальної громади будуть, виходячи з двох ознак. Перша — кількість нових випадків зараження коронавірусу за тиждень буде більше 70. Друга — збільшення кількості нових хворих на COVID-19 на 50% і більше.