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Ракурс
Дніпро. Фото: Укрінформ

Дніпро йде на жорсткий карантин — деталі

23 бер 2021, 12:00
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Карантин у Дніпрі запровадять вже у четвер, 25 березня. Міський голова міста Борис Філатов заявив, що міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у місті.

Відповідне рішення опублікують найближчим часом. Про це мер міста Борис Філатов заявив на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що міська влада намагатиметься зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу, і вже продумує механізм компенсації підприємцям з місцевого бюджету. Також у місті підготували безперебійне живлення для лікарень та кисневе забезпечення для хворих на коронавірус.


Ми не втрачали час даремно, а готувалися до чергової хвилі епідемії, проводячи кисневу розводку, встановлюючи в лікарнях безперебійне живлення і закуповуючи додаткові обсяги ліків. Ми сподіваємося на ваше розуміння, громадянську зрілість і дотримання елементарних протиепідемічних заходів, — заявив Філатов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, а інформація про те, що інфекцію частіше підхоплює молодь, почала зустрічатися все частіше. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) спростували цю поширену думку — там заявили, що найбільша частка людей з коронавірусом — люди похилого віку.

Джерело: Ракурс


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