У київському супермаркеті стався конфлікт через недотримання карантину, фото: «ПензаИнформ»

https://racurs.ua/ua/n152133-ohoronec-supermarketu-u-kyievi-pobyv-jinku-za-ignoruvannya-karantynu-video.html

Ракурс

Карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19, вимагає від громадян носити захисні маски під час відвідування громадських місць, серед яких і торгові заклади.

Однак не всі громадяни дотримуються цих вимог, що інколи призводить до конфліктів, один з яких стався у супермаркеті на вулиці Берковецькій у Києві. Відео інциденту опубліковане Фейсбук-спільнотою «Київ Оперативний».

На опублікованому відео можна побачити, як суперечка між жінкою покупцем та чоловіком у формі поліції, якого в мережі називають охоронцем, переростає у штовханину, після чого охоронець кілька разів вдарив жінку в голову.

В результаті жінка, яка вимагала від охоронця віддати телефон, впала.

На обурення інших відвідувачів один із охоронців закладу заявив, що ця жінка вже неодноразово порушує вимоги щодо масок.

Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима. Саме через таких охоронців нормальних правоохоронців називають мусо*ами, — зазначається в описі відео.



Нагадаємо, наприкінці липня 2020 року медичні маски стали причиною бійки, яка виникла на борту літака Boeing 737 голландської авіакомпанії KLM.