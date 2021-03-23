В киевском супермаркете произошел конфликт из-за несоблюдения карантина, фото: «ПензаИнформ»

https://racurs.ua/n152133-ohrannik-supermarketa-v-kieve-izbil-jenschinu-za-ignorirovanie-karantina-video.html

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Карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, требует от граждан носить защитные маски во время посещения общественных мест, среди которых и торговые заведения.

Однако не все граждане придерживаются этих требований, что иногда приводит к конфликтам, один из которых произошел в супермаркете на улице Берковецкой в ​​Киеве. Видео инцидента опубликовано Фейсбук-сообществом «Киев Оперативный».

На опубликованном видео можно увидеть, как спор между женщиной покупателем и мужчиной в форме полиции, которого в сети называют охранником, перерастает в потасовку, после чего охранник несколько раз ударил женщину в голову.

В результате женщина, которая требовала от охранника отдать телефон, упала.

На возмущение других посетителей один из охранников заведения заявил, что эта женщина уже неоднократно нарушает требования относительно масок.

Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусо*ами, — говорится в описании видео.



Напомним, в конце июля 2020 медицинские маски стали причиной драки, возникшей на борту самолета Boeing 737 голландской авиакомпании KLM.