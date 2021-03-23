Самоизоляцию после въезда в Украину отменили. Фото:

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Обязательную самоизоляцию или карантин теперь не нужно проходить украинцам, которые едут домой вакцинироваться от коронавируса.

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для граждан, въезжающих в страну с целью вакцинироваться. Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта, сообщает правительственный портал.

От самоизоляции освобождаются граждане Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором, — говорится в постановлении.



Напомним, 22 марта правительство ввело обязательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Украину. Постановление касается иностранцев и украинцев, которые въезжают в страну из-за рубежа. ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до пересечения украинской границы. В случае отсутствия теста на COVID-19 или положительного результата граждане обязаны пройти карантин.

Нововведение не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, работников представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.