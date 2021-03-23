Обязательный ПЦР-тест ввел Кабмин при въезде в Украину. Фото:

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Правила въезда в Украину ужесточились — теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Кабинет министров принял постановление, которое вносит изменения в предыдущее постановление от 9 декабря 2020 года № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Постановление касается иностранцев и украинцев, которые въезжают в страну из-за рубежа. Об этом сообщает правительственный портал.

ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до пересечения украинской границы. Нововведение не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, работников представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 марта отметил, что в случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата граждане обязаны пройти карантин.

Напомним, 11 марта исполнился год, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной болезни COVID-19. За этот год в Украине коронавирус обнаружили у 1 млн 425 тыс. 522 человек. Побороть болезнь смогли 1 млн 210 тыс. 246 украинцев, а умерли от коронавируса и его осложнений 27 тыс. 685 больных.