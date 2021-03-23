«Слуги» внесли в Раду постановление об осуждении событий 20 марта на Банковой

Последствия событий 20 марта возле здания Офиса президента в Киеве, фото: Офис президента

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Ракурс

В Верховную Раду поступил проект постановления об осуждении резонансных событий у здания Офиса президента в Киеве, которые произошли 20 марта.

Документ поступил в парламент вчера, 22 марта, в настоящее время он передан на рассмотрение руководству. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проект постановления зарегистрирован под № 5295, его инициаторами указаны 130 депутатов из провластной фракции «Слуга народа», среди которых глава парламентской фракции Давид Арахамия и его заместитель, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Текст документа пока отсутствует.

Стоит добавить, что Верховная Рада 19 марта из-за ухудшения в Киеве ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 решила отменить пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля. В пленарном режиме парламент возобновит свою работу 13 апреля.

Это постановление, вероятно, будет рассмотрено на внеочередном заседании Верховной Рады, которое, по словам нескольких депутатов из «Слуги народа», запланировано на 26 марта.

Вечером 20 марта у здания Офиса президента состоялась акция в поддержку осужденного в феврале к более чем семи годам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненка, а также других лиц, которых участники митинга считают незаконно обвиненными и осужденными.

Во время этой акции было разбито стекло на двери здания, а также разрисован фасад.

Напомним, 22 марта здание Офиса президента начали отмывать от краски.